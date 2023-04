Alpini in festa in Valle Vigezzo. Sabato 29 e domenica 30 aprile ritorna l’annuale Raduno dei Gruppi Alpini della Valle Vigezzo, il nono. Ad ospitarlo sarà il paese di Villette. Proprio a Villette, il locale gruppo festeggia il 61esimo di fondazione (l’anno scorso si sarebbe dovuto festeggiare il 60esimo, poi saltato per la pandemia).

Un weekend denso di iniziative, dunque, in Valle Vigezzo. “Abbiamo stilato un ricco programma di appuntamenti” conferma il Delegato di Valle, Enrico Bonzani. Si inizia sabato 29, alle 21, con il concerto (in chiesa parrocchiale) “Canti Alpini”, a cura del coro della sezione Ana di Domodossola e il Gruppo Corale Ana Arnica di Laveno Monbello.

Domenica la giornata clou, con l’avvio alle 9 per l’ammassamento presso la sede degli Alpini di Villette. Seguirà, alle 9.30, la sfilata (con la partecipazione anche della Fanfara Alpina Ossolana), fino in piazza, dove ci sarà l’alzabandiera, con il corteo che quindi raggiungerà il lavatoio, per l’inaugurazione. Il lavatoio è stato ristrutturato dagli Alpini di Villette, del capogruppo Adriano Tadina.

Dopo la Santa Messa delle 11 e la deposizione della corona al monumento ai Caduti, la mattinata si concluderà con il pranzo al Centro del fondo di Santa Maria Maggiore, allietato dalla musica di Sabrina Silvestrin e la sua fisarmonica.





Marco De Ambrosis