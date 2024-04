La candidata alle regionali Gianna Pentenero incontra la cittadinanza a Villadossola

La candidata Presidente alle elezioni regionali del Piemonte Gianna Pentenero sarà protagonista di un incontro con la cittadinanza in programma a Villadossola sabato 20 aprile. Pentenero, insieme ai candidati alle elezioni regionali del Pd nel Vco Alice De Ambrogi e Lucio Reggiori, prenderà parte ad un aperitivo e pizzata alla Lucciola: un momento di convivialità per ascoltare e condividere opinioni, idee, proposte in merito all’imminente campagna elettorale.

“Il Piemonte - afferma la Pentenero - non deve più essere visto come il brutto anatroccolo della Lombardia, non possiamo avere una sanità ridotta in queste condizioni, dove le liste d’attesa rimandano a visite a due anni, una Sanità che era al primo posto in Italia per prestazioni ai tempi della Giunta Chiamparino e che oggi è finita al settimo posto. Noi siamo in campo per riportare al governo del Piemonte il centrosinistra. È una sfida che condivido con tutti i candidati e le candidate del centrosinistra”.

Per prenotazioni è possibile contattare Graziano Zaretti (3356969618), Pippo Calandra (3355706097) o Lucio Reggiori (3356521957) o via mail a info@partitodemocraticovco.it.