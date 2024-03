La strada statale 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” è provvisoriamente chiusa, secondo un protocollo regolato da ordinanza, in entrambe le direzioni dal km 36,400 al km 41,700, in località Roccette nel territorio comunale di Formazza a causa del pericolo di valanghe. La regolare transitabilità sarà ripristinata non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.