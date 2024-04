Due donne bulgare denunciate per furto durante il mercato a Domodossola

Nella giornata di sabato 20 aprile sono state denunciate, dagli operatori del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, due donne di origine bulgara. Una cittadina svizzera si era presentata alla Polizia per sporgere denuncia del furto patito in occasione del mercato settimanale e grazie all'immediata organizzazione di un servizio di osservazione degli operatori di Polizia venivano individuati celermente i responsabili del furto, due donne bulgare che alla vista dei poliziotti cercavano di allontanarsi per confondersi tra la folla.

Le stesse, fermate e sottoposte a perquisizione personale dagli agenti, venivano trovate in possesso di denaro contante, suddiviso in banconote di vario taglio e di diverse valute internazionali, di due carte di debito intestate ad altra persona, la quale, durante la redazione degli atti, si presentava negli Uffici del Commissariato per sporgere denuncia del furto del proprio portafogli sofferto mentre era intenta a fare acquisti tra le bancarelle. Le due bulgare, già pregiudicate per reati contro il patrimonio, venivano denunciate in stato di libertà per il reato ricettazione in concorso tra loro.