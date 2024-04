Monopattini elettrici: i carabinieri incrementano i controlli, numerosi conducenti sanzionati

I carabinieri di Verbania negli ultimi mesi hanno effettuato diversi controlli ai conducenti dei monopattini elettrici. La loro diffusione di questi ultimi anni, se da un lato ha rappresentato un incentivo ad una mobilità più ecosostenibile, dall’altro ha evidenziato la pericolosità di alcuni comportamenti e la vulnerabilità, sotto il profilo della sicurezza, di chi sceglie questa tipologia di veicoli.

Così i carabinieri hanno incrementato i controlli sui conducenti dei monopattini elettrici nel territorio del Vco, rilevando nel corso degli ultimi mesi numerose infrazioni alle norme attualmente in vigore. Oltre 20 le infrazioni rilevate, tra le quali il mancato utilizzo di idoneo casco protettivo per i conducenti di età inferiore ai 18 anni, più diffuso invece il circolare in orario serale/notturno privi di giubbino o bretelle rifrangenti e tenendo il manubrio con entrambe le mani. In una occasione i carabinieri sono intervenuti in un incidente stradale causato dal conducente di un monopattino, minorenne, il quale appunto stava guidando il veicolo con una sola mano e privo del casco protettivo.

Due le denunce a piede libero, una per guida sotto l’effetto di stupefacenti, nello specifico veniva contestato al conducente anche il possesso di una modica quantità di sostanza per uso personale, mentre in un’altra occasione un verbanese veniva denunciato per guida in stato di ebrezza, oltre che sanzionato per il mancato utilizzo del giubbino rifrangente, essendo stato controllato in orario notturno.

L’esito dei controlli effettuati in questo ultimo periodo mostra come ci sia una scarsa consapevolezza delle norme che regolano la circolazione dei monopattini elettrici, a volte protagonisti di gravi incidenti stradali, se riferito alle lesioni riportate dai conducenti, spesso giovani.

Va ricordato, infine, come siano in procinto di entrare in vigore importanti nuove regole nello specifico settore. Infatti, l’iter legislativo sulle modifiche al Codice della Strada è giunto nella fase finale e, salvo variazioni dell’ultimo momento, sono previsti significativi aggiornamenti entro l’estate. In particolare, tra le più importanti, per quanto riguarda la circolazione dei monopattini elettrici, questa è consentita solo nei centri urbani, con l’esclusione delle aree pedonali, le piste ciclabili ed i percorsi ciclabili extraurbani. Inoltre, sarà obbligatoria la copertura assicurativa ed un contrassegno identificativo, oltre alle luci e gli indicatori di direzione. Sarà introdotto il divieto di condurli per i minori di 14 anni e l’obbligo dell’uso del casco sarà esteso anche ai maggiorenni.