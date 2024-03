A Domobianca365 riaperte le piste dopo le nevicate del fine settimana

Un’altra abbondante nevicata, in questo inverno che dà i suoi ultimi colpi di coda, ha imbiancato con tanta neve fresca le piste di Domobianca365. Le copiose precipitazioni nevose di venerdì, sabato e domenica hanno fatto registrare il record stagionale: oltre 200 cm di neve in quota, di cui 90 cm caduti solo nel week end, 70 cm a Baita Motti e 30 cm al piazzale del parcheggio.

“Abbiamo immediatamente attivato i gatti delle neve - spiega il direttore di Domobianca365 Federico Sciagata - già domenica e abbiamo proseguito senza sosta per tutta la giornata di ieri per preparare al meglio le piste. Abbiamo ancora qualche rischio di distacchi nella zona di Casalavera dove abbiamo verificato gli accumuli e la consistenza del manto nevoso. Da oggi riapriamo quasi tutte le piste con condizioni splendide di sole e neve”.

Le attuali condizioni di innevamento impongono la chiusura della pista Prati, ma si sta lavorando per consentire il rientro con gli sci fino al parcheggio. Eccellenti le piste della parte alta della stazione che, grazie a un meteo finalmente clemente, con previsioni di bel tempo fino al prossimo week end, potranno offrire giornate di sci e divertimento sulla neve ancora per diverse settimane.

A disposizione, come sempre, le lezioni delle maestre e dei maestri della Scuola Sci per adulti e bambini. Lezioni individuali e di gruppo per migliorare la tecnica o semplicemente per imparare a muovere i primi passi sulla neve.

Aperti nel weekend tutti i ristori, il servizio noleggio dell’attrezzatura, così come le prenotazioni per i Treni della Neve che consentono di salire in treno a Milano Centrale o in una delle stazioni servite dai convogli lungo la linea del Sempione e arrivare comodamente sulle piste di Domobianca con un servizio tutto incluso. I voucher sono acquistabili sul sito del partner www.swowit.ski. Disponibile nel week end anche il servizio navetta che collega la città di Domodossola alla stazione sciistica.

Se le condizioni meteo lo consentiranno, lo staff di Domobianca sarà felice di accogliere famiglie, turisti e amanti dello sci che sceglieranno di trascorrere le vacanze di Pasqua circondati dallo spettacolare scenario delle Alpi immersi nella soffice coltre bianca.