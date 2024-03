''Nel Vco il 29 per cento dei giovani non studia e non lavora''

Il Verbano Cusio Ossola conta 150 mila abitanti. Un terzo è composto da pensionati, i giovani sono 15 mila. Gli inattivi al lavoro sono 15 mila, gli occupati 75 mila e i disoccupati 5 mila. Degli occupati il 79 per cento lavora nel terziario, l’1 per cento nell’agricoltura, il 20 per cento nel manifatturiero, il 10 per cento nell’edilizia e uno su quattro opera nel settore turistico. E’ la fotografia della nostra provincia, che ha nel frontalierato una grossa valvola di sfogo e occupazione (8 mila le persone che varcano la frontiera ogni giorno).

Il quadro emerge dai dati forniti nel corso dell’intervista a Gigi Bacchetta e Michele Piffero. I due, non ancora quarantenni, sono diventati da un po’ i nuovi‘volti’ della rinnovata segreteria della Cgil nel Novarese e nel Vco.

‘’La nostra provincia si è trasformata – dice Gigi Bacchetta – , passando dal lavoro tutelato della grande industria al lavoro nel settore turistico che presenta maggior precariato e insicurezza, con meno tutele. I controlli dicono che nel 70-80 per cento dei casi non c’è il rispetto del contratto di lavoro di riferimento’’.

Con un altro dato preoccupante. ‘’Il 29 per cento dei giovani né studia né lavora’’ afferma Bacchetta oggi anche responsabile dell’informazione a Cgil Vco-Novara e di settori chiave come frontalierato, artigianato, giovani, migranti, archivio storico.

Bacchetta porta l’attenzione sul frontalierato che conta 8 mila persone attive: 2 mila in Vallese e 6 mila in Ticino : ‘’In pratica un abitante su 20 del Vco va a lavorare in Svizzera grazie alla vicinanza dal confine. Un fenomeno che però vede anche l’aumento dei costi delle locazioni nelle nostre città di confine’’.

Segretario organizzativo, Michele Piffero, oggi nella segreteria Cgil, ha seguito alcune grosse vertenze collettive – tra cui “Mercatone Uno” e “Blu Service” - promuovendo anche l’istituzione dell’osservatorio sul turismo presso l’ispettorato del lavoro del VCO. ‘’Un settore che dà lavoro ma che in base ai controlli fatti con le ispezioni conferma molte irregolarità – dice Piffero - , con retribuzioni non del tutto regolari. E questo va a anche a discapito e a danno di quegli imprenditori che invece rispettano i contratti’’.

Piffero e Bacchetta hanno rilanciato anche una immagina della Cgil più aperta al territorio. Un sindacato che ultimamente ‘parla’ di più con l’aiuto dei comunicati stampa, l’ultimo dei quali molto critico sul progetto del nuovo mega impianto fotovoltaico che il gruppo Beltrame sta realizzano sull’area ex Sisma. ‘’Un progetto – dice Piffero - che vedrà la produzione di energia senza lasciare però nulla di benefico sul territorio. Una soluzione adottata senza che prima sia stato mai stata ipotizzata per quell’area un discorso di continuità produttiva’’.