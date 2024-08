Domosofia Gourmet: il menu della cena stellata con Chicco Cerea

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, nel Borgo della Cultura, si terrà la sesta edizione di Domosofia, il festival delle idee e dei saperi organizzato dal comune di Domodossola, che quest’anno avrà come tema di riflessione “Il talento”. La manifestazione vedrà il via lunedì sera, 2 settembre, alle ore 19.30 con la cena di beneficenza “Domosofia Gourmet - il Festival in tavola”, che quest’anno si terrà nella meravigliosa cornice della Piazza Mercato, organizzata ad arte come un elegante ristorante a cielo aperto.

L’atmosfera sarà impreziosita dalle note di un trio jazz composto da affermati musicisti che vantano innumerevoli esperienze in campo nazionale ed internazionale: Tullio Ricci (sax tenore), Roberto Olzer (pianoforte) e Roberto Mattei (contrabbasso).

Ospite d’onore della serata Chicco Cerea, chef tristellato del ristorante “Da Vittorio” a Bergamo, che cucinerà i paccheri alla Vittorio, famosi in tutto il mondo. Ad accompagnarlo nella composizione di raffinati piatti di alta enogastronomia ci sarà un’affiatata squadra di chef del territorio.

Grazie alla generosità dei fornitori, oltre che all’impegno degli chef, l’intero ricavato della cena sarà devoluto al del progetto “Una casa per tutti”, finalizzato a ristrutturare l'ex casa parrocchiale di Domodossola, per realizzare 6 mini appartamenti a disposizione delle persone in situazione di disagio abitativo. L’amministrazione coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta di cuore tutti coloro che, in diverse forme, si sono dati disponibili per la riuscita della serata. Di seguito il menu completo di Domosofia Gourmet.

Il benvenuto in piazza Mercato

Jodi Della Piazza “#Faicheese” Azienda agricola

Il Grasso d’Alpe Monscera e la Mortadella Gran Riserva “Favola” di Ciccio Battaglia

Diego Rondolini “Officine Domesi”

Bavarese al Bettelmatt su gelée di fichi neri

Francesco Catapano “Le Coccinelle”

Pizza Napoletana secondo Francesco... il futuro della pizza!

Bolle e vini

Massimo Coniglio “La Bolleria”: Cépage Conte Vistarino Metodo Classico

Massimo Fabiani Champagne “Falempin Les Éléments” Brut Blanc de Noirs

Villa Mercante “Matteo”

Carlin de Paolo “Bricco della Cappelletta” Terre Alfieri DOCG Arneis superiore

La Patareina “Albera Rosé”

La cena

Stefano Allegranza “La Stella”

Norman Berini “Le Vie del Borgo”

Tu chiamalo se vuoi… minestrone

Vino: Champagne V. Etien 1er Magnum

Andrea Ianni “La Vigezzina”

Gianfranco Tonossi “Divin Porcello”

Tartare di capriolo con ganache di foie gras, pesche e cialdina croccante al Vèc di Crampiolo

Vino: Valli Ossolane DOC Nebbiolo Superiore Prünent 2021

Fratelli Cerea “Da Vittorio”

Paccheri alla Vittorio

Vino: “Caalma” Azienda agricola Specogna

Giorgio Bartolucci “Atelier”

Vincenzo Brindisi “Il Portico Bistrot e Gintoneria”

Come un ossobuco...

Vitello, riso e zafferano

Vino: Orlando Abrigo Nebbiolo Langhe DOC

Pre dessert

Gelateria Bianca

Sorbetto al lampone di montagna

Dessert

Antonio e Luca Doria “Pasticceria Doria”

Pentagono: mela, cioccolato, nocciola, mais e miele

Bordiga Vermouth di Torino Riserva Superiore Excelsior

Coccole finali

“Al vecchio fornaio pasticcere” di Baroni e Pavesi “La fugascina” dolce tipico di Mergozzo dal 1957.

Caffè Jabena, Etiopia (processo: naturale, 2300 mslm) a cura di Sara Bernardini di “Sensolato”.

Fine serata con “Gin Piodamara” della Val Vigezzo a cura dei produttori Sandro e Adriana.

Il servizio di sala sarà a cura della maître Silvia Dilario dell’Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola e l’Associazione Italiana Sommelier del Vco.