Sei denunce per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli su tutto il territorio del Vco, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e sul contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare tra i conducenti di veicoli.

A Stresa i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verbania durante un posto di controllo hanno intimato l’alt ad un motociclista il quale per tutta risposta decideva di accelerare forzando il posto di controllo. Nonostante fosse inseguito il centauro ha fatto perdere le sue tracce ma, dai successivi accertamenti l’uomo è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale; inoltre nei suoi confronti sono state elevatele sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

In tutta la provincia sono 6 gli automobilisti denunciati a piede libero per essersi messi alla guida con tassi alcolemici che vanno da 0,85 a 1,47, ma non sono mancati anche due uomini che nel Verbano e in Ossola hanno fatto registrare rispettivamente i tassi di 2,41 g/l e di 2,48 g/l. A tutti è stata ritirata la patente di guida e sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Altri 2 automobilisti si sono rifiutati di sottoporsi all’alcoltest mentre uno al drug test, anche loro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria con il conseguente ritiro della patente di guida.

Infine 5 persone sono state segnalate alla Prefettura di Verbania perché trovate in possesso di stupefacente per uso personale, tra cui cocaina e hashish.