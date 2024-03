Ancora chiusa la strada per San Bernardo

Visto il perdurare del pericolo valanghe, l'amministrazione comunale di Bognanco non ha ancora revocato l'ordinanza che vieta temporaneamente il passaggio sulla strada comunale Graniga - San Bernardo. Lungo la strada comunale si è infatti verificato nei giorni scorsi uno smottamento che ha ostruito la strada stessa.

L'amministrazione sta provvedendo ad effettuare i lavori di messa in sicurezza, ma il versante su cui si è verificata la frana è in condizioni precarie e pertanto il Comune ha deciso di vietare il passaggio a mezzi e persone. La strada sarà riaperta non appena vi saranno le condizioni di sicurezza.