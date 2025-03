Tour del Monscera annullato per il maltempo

Il maltempo ferma il Tour del Monscera. La 42° edizione del vertical organizzato dallo sci club Bognanco, in programma per domani, 22 marzo, è stata annullata a causa delle condizioni meteo avverse previste per il fine settimana.

Le previsioni annunciano un peggioramento con vento forte e nevicate, rendendo troppo rischioso lo svolgimento della gara. L’organizzazione ha valutato ogni possibilità, ma garantire la sicurezza degli atleti e del personale lungo il percorso sarebbe stato troppo pericoloso.

Oltre alla competizione, è stata cancellata anche la serata che sarebbe seguita all’evento. L’organizzazione, con rammarico, si arrende a un colpo di coda dell’inverno, ma la sicurezza resta la priorità assoluta.