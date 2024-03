''Pista del Moro in un vicolo cieco?''

‘’Si rimette nelle mani dei giudici amministrativi la questione della pista che con eccessiva audacia si è inerpicata sul versante montuoso che sale sino al passo del Moro. Incurante che lì ci sta un confine di Stato e al di là un Paese "extraeuropeo", essa si era spinta sino a voler superare quel confine priva dei documenti che lo consentissero. Un bel azzardo tanto da subire l'arresto dei lavori’’.

Così scrive Italia Nostra Vco, dopo la notizia che sarà il Tribunale amministrativo regionale a decidere sulle sorti della pista. Tar che aveva invitato il Comune di Macugnaga, la Soprintendenza e l’Agenzia delle Dogane a trovare una soluzione concordata sulla pista. Ma la proposta è stata bocciata dalla Soprintendenza per incompatibilità paesaggista e le Dogane hanno ribadito il loro parere negativo al completamento del tracciato che dovrebbe raggiungere il confine e scollinare in Svizzera.

L’ accordo extragiudiziale si è così arenato e ora deciderà il Tar.

Scrive Italia Nostra Vco: ‘’Ad oggi gli ideatori non sono riusciti a convincere nessuno e quindi ci sarà una decisione dei giudici che stabilirà una prima conclusione. Intanto l'opera audace potrebbe trasformarsi in un caso senza soluzione e in uno di spreco di soldi pubblici’’.