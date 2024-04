Aumento Tari, Medali: ''Non siamo d'accordo per questo non c'eravamo''

‘’Non abbiamo partecipato al voto. Perché non siamo d’accordo sull’aumento e quindi abbiamo deciso di non andare alla assemblea’’. Parla chiaro Maria Grazia Medali, sindaco di Pieve Vergonte, tra i comuni assenti all’assemblea di Conser Vco durante la quale è stato deciso l’aumento della Tari nel biennio 2024-2025, un aumento medio di circa l’8,5%.

Un aumento che dovrebbe servire a ConSer Vco di recuperare la somma per pareggiare il bilancio dello scorso anno. In totale servono 1,6 milioni, molto più del deficit del 2022 (era di 600 mila) per sanare il rosso del Consorzio di cui è amministratore unico Pino Grieco e presidente del consiglio di amministrazione Gianni Desantis, entrambi in quota centrosinistra.

Così, le tariffe a carico dei cittadini e della attività commerciali - rimaste in passato inalterate - torneranno a salire.

Ma non tutti i sindaci sono d’accordo. Medali è una di questi: ‘’Vogliamo analizzare bene il problema perché si tratta di una valutazione delicata che va fatta con attenzione perché ricade sui cittadini. E quindi voglio capire quanto andrà ad incidere sui nostri cittadini e la decisione va assunta con calma. Aspetteremo anche ad approvare le tariffe sino a che la norma ci consentirà di attendere’’.



Per la cronaca all’assembla erano presenti 20 Comuni su 74 ed i presenti si sono assunti la responsabilità nel dare il via libera ai nuovi piani tariffari.