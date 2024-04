Aib di Domo e Villa ripuliscono il sentiero tra Crosiggia e Tappia FOTO

Pulizie di primavera tra Domo e Villa sabato 20 aprile. “Oggi meravigliosa giornata in collaborazione con i volontari della squadra Aib di Villadossola, abbiamo reso fruibile agli appassionati di montagna il sentiero che parte dalla località Crosiggia nel comune di Domodossola che sale ad Anzuno per proseguire verso Tappia e alpe Sogno nel comune di Villadossola” spiegano sul loro profilo social gli Aib di Domodossola.

Una giornata, che oltre a rendere sicuro e fruibile un lungo tratto di sentiero, è anche servita per rafforzare la collaborazione tra i due gruppi: “È stata un esperienza utile per tutti i volontari intervenuti per approfondire le procedure operative e rafforzare lo spirito di collaborazione al di là del proprio orticello”.