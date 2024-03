L'ossolano Gianfranco Donati è il nuovo presidente della cooperativa sociale "Davide" di Busto Arsizio

Interventi con equipe per le situazioni di difficoltà a bambini, famiglie e nelle comunità di minori, un centro terapeutico, partnership con aziende, collaborazioni con i relatori della legge sul cyberbullismo. Sono tanti gli interventi che la Cooperativa sociale Davide di Busto Arsizio sta portando avanti sul territorio.

A illustrarli, il presidente Gianfranco Donati, alla guida del sodalizio da meno di un anno. Originario di Villadossola, ma residente ad Abbiategrasso, Gianfranco Donati, 78 anni, è stato amministratore delegato di diverse società quotate in borsa, è intervenuto con buoni successi nella ristrutturazione di aziende in crisi un po’ in tutt’Italia: Friuli, Sicilia, Puglia, Piemonte e Lombardia. Appassionatissimo di ciclismo tanto, che con lo “Scai” di Borgomanero non si perde mai una gara di 80-90 km, è presidente della Famiglia Ossolana e della società Aicod, l’associazione imprese consulenze organizzative e direzionali che fa parte di Confindustria.

Ora dirige “Davide” che sta espandendo i suoi servizi. «Stiamo intervenendo con un’equipe su situazioni di difficoltà su bambini e famiglie – prosegue – Ci tengo a sottolineare il termine “equipe” perché sono tre le branche di intervento: psicologico, psicoterapeutico ed educativo. Questo garantisce un intervento olistico. Tutta l’organizzazione assicura una privacy molto rigorosa».

Progetti futuri? «Stiamo costruendo un centro terapeutico che svolge funzioni per coloro che hanno bisogno di interventi psicoterapeutici – sottolinea – E si stratta di interventi di eccellenza grazie alla figura di due psicoterapeuti con cui siamo coordinati, tra l’altro autori dei maggiori libri italiani di psicoterapia e che tengono conferenze in tutto il mondo: Francesca Vadilonga e Gloriana Rangone».

Inoltre Davide sta portando avanti progetti per interventi nelle comunità per minori, lavora in partnership con l’azienda di Legnano “Sole”, a stretto contatto con i relatori della legge sul cyberbullismo.