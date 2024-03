Tariffe agevolate e tempi rapidi: approvata l'intesa tra il comune di Ornavasso e due strutture sanitarie private

Era il mese di gennaio quando il sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi, decise di intervenire in prima persona per tentare di aiutare i suoi concittadini ad accorciare i tempi di attesa per alcuni esami medici quali tac, risonanze magnetiche e radiografie. “Se la sanità pubblica fa acqua, è giusto che un comune provi ad aiutare i suoi cittadini”, aveva dichiarato il primo cittadino, annunciando la pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di strutture sanitarie private.

Tramite una delibera pubblicata il 15 marzo, si apprende che il comune ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di due diverse strutture sanitarie. Per questo, è stato redatto uno schema di convenzione tra il comune di Ornavasso e le strutture stesse, approvato dalla giunta. L’accordo prevede l’effettuazione, a tariffe agevolate, di esami diagnostici per i residenti nel territorio comunale, con la riduzione del 20% del costo degli esami. Il comune, inoltre, si impegna a garantire un tempo di attesa non superiore ai 10 giorni.