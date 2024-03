Pediacoop H24 Domo vince a Borgofranco

Prova di forza dei ragazzi della PediacoopH24 Domo che espugnano con facilità il difficile campo di Borgofranco con un netto 0 a 3 (parziali: 20-25, 20-25, 13-25).

Una partita che, nonostante la differenza di classifica tra le due compagini, non era assolutamente scontata considerato che tra le fila del Domo c’erano infatti alcune assenze importanti (tra tutte quelle di Boschi, Sirocchi e Turci M.). Gli ossolani però, guidati anche questa volta da coach Nardin, hanno disputato una buona gara, attenta e precisa in tutti i fondamentali, dimostrando fin dai primissimi punti la propria superiorità.

Si parte nel primo set con Saclusa in regia, opposto De Vito, schiacciatori De Grandis e Piroia, centrali Brusa Restelletti e Maiello A., libero Maiello S. Domo inizia subito forte (1-4 e 2-6), ma intoro alla metà del set i padroni di casa sfruttano bene un paio di occasioni e si rifanno sotto raggiungendo il -1. Sul finale di set Nardin effettua un doppio-cambio con la coppia Luca Matteo (regista classe 2008) e Putrino (2006) per Saclusa e De Vito. La mossa risulterà vincente e Domodossola chiuderà a + 5.

Nel secondo set si parte direttamente con Putrino opposto e Riganti al centro per Brusa Restelletti. Il copione è molto simile a quello del set precedente con gli ossolani sempre in controllo. Sul finale nuovamente il doppio-cambio questa volta con Pennati nel ruolo di opposto: 20 – 25 anche nel secondo parziale.

Tutto più semplice invece nell’ultimo set. I padroni di casa alzano bandiera bianca e Domo dilaga. Spazia per metà del set a Luca Matteo, Borgnis (2006) e Bracchi. Il set termina 13 a 25.

La vittoria di sabato assume un’importanza ancora maggiore grazie alla contemporanea sconfitta del Volley Novara in quel di Aosta. Pediacoop H24 Domo consolida quindi il primato in classifica portandosi a + 4 lunghezze sui novaresi secondi quando mancano tre giornate alla fine della regular season.

Domenica prossima 24 marzo alle ore 18.00 al Palaraccagni si disputerà un match decisivo e importantissimo contro il Biella Volley, squadra attualmente in zona play-off e che all’andata aveva sconfitto i domesi per 3 a 1. Una ferita che ancora brucia e che deve essere vendicata, sportivamente parlando. Una vittoria da tre punti potrebbe voler dire la quasi certezza del primato in classifica. Ci vorrà un Palaraccagni più rumoroso che mai.