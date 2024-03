Lavori sulla linea ferroviaria in estate, Marchionini: "La Regione si dimentica ancora il nostro territorio"

“In merito ai lavori di RFI per il potenziamento e l’adeguamento della linea ferroviaria, con la chiusura della tratta Arona-Verbania, per circa 90 giorni (dal 9 giugno al 8 settembre), vale la pena di sottolineare l’assoluta mancanza di coordinamento e confronto con gli enti locali e gli operatori economici del territorio”. Lo dichiara Silvia Marchionini, sindaco di Verbania.

“I lavori di adeguamento finanziati con fondi PNRR sono sicuramente una priorità e ben venga il potenziamento e la messa in sicurezza della linea, ma mi chiedo se tutto questo era così impossibile organizzarlo in una stagione non corrispondente a quella turistica” continua Marchionini.

“Non è stata data nessuna informazione preventiva e la Regione Piemonte non ha nemmeno organizzato una riunione con gli operatori turistici del lago Maggiore e gli enti locali interessati per condividere la situazione. È chiedere troppo? Anche per verificare assieme quali mezzi sostitutivi saranno a disposizione, in che modalità, se saranno sufficienti, per non colpire troppo pendolari e turisti” lamenta il primo cittadino verbanese.



“Qualcuno in Regione Piemonte si occupa degli interessi di questo territorio, cerca di governare le situazioni o è solo in perenne campagna elettorale?

Sembra, come sempre, che il lago Maggiore eccellenza turistica del Piemonte, sia per la Regione e chi la guida un mero slogan elettorale. Senza una risposta chiara e un dialogo, è normale che poi aumenti la protesta e la rabbia di chi usa questo importante mezzo di collegamento” conclude Marchionini.