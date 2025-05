Si rinnova il successo per la terza edizione di “Ossola in Cantina”

Il bilancio, al termine della terza edizione di “Ossola in Cantina”, andata in scena lo scorso 26 aprile, conferma quanto la manifestazione organizzata da Apao abbia ormai consolidato la propria fama e il richiamo di pubblico, con un ottimo successo di partecipazione, ben oltre i confini locali.

“Arrivati alla terza edizione, siamo sempre più consapevoli del valore di “Ossola in Cantina”. Non possiamo che essere estremamente soddisfatti per il risultato raggiunto anche quest'anno – queste le parole del presidente di Apao, Marco Martini – più di 400 persone hanno scelto di scoprire la produzione enologica e il territorio della Val d'Ossola: i biglietti venduti sono una testimonianza importante, anche a sostegno della nostra attività e dei progetti di Apao. Ma non possiamo e vogliamo fermarci ai numeri."

"Sento il dovere e il piacere di esprimere alcuni ringraziamenti: in primis al Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli, senza il cui contributo economico non avremmo potuto organizzare questa edizione; grazie a tutte le persone di Apao che, dietro le quinte, hanno lavorato con passione per garantire un'organizzazione impeccabile; a Slow Food, che con la Condotta Valle Ossola è stata nel 2019 motore iniziale di questa iniziativa; ad Ais Vco, la cui presenza durante l'evento, con sommelier qualificati e appassionati, è stata di fondamentale importanza; a tutti i produttori alimentari coinvolti nelle degustazioni, che hanno impreziosito il nostro percorso, di calice in calice."

"Grazie a tutti i colleghi vignaioli, che hanno dimostrato come l'unione possa davvero trasmettere il valore e la grande ricchezza enologica che la nostra Val d'Ossola può fieramente mostrare a visitatori vicini e lontani. Grazie a tutti i Comuni che hanno patrocinato l'evento, ai gruppi Alpini e Aib e, infine, a chi ci ha raggiunto per vivere questa giornata speciale tra le nostre cantine e i nostri filari: abbiamo voluto organizzare non tanto un tour enogastronomico, ma un percorso nelle tradizioni più autentiche della Val d'Ossola. Una scommessa vinta – conclude Martini – un evento che ha richiamato persone provenienti da varie parti del nord Italia, nonché dalla vicina Svizzera. Colgo l'occasione per augurare infine a tutti i soci di Apao, lavoratori appassionati e competenti, un promettente inizio della stagione vitivinicola – e più in generale agricola – affinché la nostra terra d'Ossola possa continuare a regalarci testimonianze sincere (e buone!) della tradizione alimentare di montagna”.

L'edizione 2025 di “Ossola in Cantina” è stata supportata dal Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli, nell’ambito del Progetto Art. 21 "Food&Wine: Sapori d’eccellenza tra Monte Rosa, Laghi e Terre dell’Alto Piemonte" - Cup J38J24000570009, ed è stata realizzata dall'Associazione Produttori Agricoli Ossolani (Apao) in collaborazione con: Associazione Italiana Sommelier Verbania, Condotta Slow Food Valle Ossola, con il patrocinio della Regione Piemonte e dei Comuni di Domodossola, Crevoladossola, Crodo, Masera, Pieve Vergonte, Trontano e Villadossola.