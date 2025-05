Il comune di Domodossola investe 45mila euro per l'organizzazione dei centri estivi

Anche per quest'estate il comune di Domodossola in collaborazione con altre associazioni gestirà i centri estivi per minori di età compresa fra i tre e i tredici anni che si svolgeranno in città nel periodo giugno- agosto.

L'amministrazione, come già avvenuto gli scorsi anni, si avvale in particolare dell’esperienza e dell’operato dell’associazione di promozione sociale “Tra il dire e il fare” legata alla parrocchia di Domodossola. La giunta ha deliberato l'elargizione di un contributo all'associazione di 45.000 euro, per l’organizzazione e la gestione dei centri estivi comunali.

L'iniziativa è considerata dall'amministrazione uno strumento che, oltre a favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità e l’autonomia di bambini e ragazzi, offre un concreto supporto alle famiglie. Il progetto per i centri estivi 2025 contemplerà iniziative ed attività adatte a tutte le fasce di età ed è prevista la collaborazione di altri soggetti attivi sul territorio per migliorare e specializzare l’offerta nonché per coprire un arco temporale più ampio e idoneo alle esigenze delle famiglie.