Quando parliamo di un cambio pannello esterno porta blindata perché in genere lo si fa per queste porte così importante per la sicurezza di casa nostra e di qualsiasi altro edificio, stiamo parlando di un servizio molto interessante che può essere in certi casi fondamentale e parliamo di quando il pennello esterno si può deteriorare e quello che succede per vari motivi.

Infatti, può succedere che a lungo andare per via delle condizioni atmosferiche avverse e quindi parliamo di eccessiva comodità o l'esposizione al sole o anche se parliamo di usura naturale, è chiaro che a un certo punto bisogna cambiarlo anche per motivi estetici così da poter cambiare il volto di quella porta.

E in ogni caso a prescindere dai motivi per il quale possiamo decidere di fare questo cambiamento della nostra porta dovremmo chiedere a un nostro fabbro di fiducia e di riferimento se ne abbiamo uno.

Oppure se così non fosse perché magari siamo in quella città da poco tempo può essere una buona idea provare con un Pronto Intervento Fabbro che ci invierà i suoi professionisti che lavorano all'interno per qualsiasi bisogno possiamo avere e non solo per quanto riguarda questo pannello esterno.

Magari potremmo contattarli anche perché abbiamo bisogno di sostituire la serratura della nostra porta blindata perché ormai la vediamo traballante e soprattutto perché potremmo anche volerne una più efficace e più solida contro i tentativi di ladri di entrarci in casa quando non ci siamo.

Per quanto riguarda le varie fasi coinvolte in questo processo la prima riguarda una valutazione iniziale che è un qualcosa di importante e poi in realtà per qualsiasi intervento e che serve per esempio in questo caso a determinare la fattibilità del cambio del pannello esterno per la nostra porta blindata.

Questo significa esaminare lo stato della stessa e soprattutto cercare di capire il tipo di pannello esterno attuale quale è e anche le esigenze dal punto di vista estetico che possiamo avere e in questo modo il fabbro ci poteva dare dei consigli sulle varie opzioni disponibili rispetto a questo acquisto.

Bisogna farsi aiutare da un fabbro per selezionare un nuovo pannello esterno per la nostra porta blindata

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come dicevamo anche nella prima il fabbro ci aiuterà per selezionare un nuovo pannello per la porta blindata e ce ne stanno varie opzioni disponibili anche per quanto riguarda il materiale.

Infatti, potremo decidere per optare per dei pannelli in acciaio o in alluminio in legno o anche per i cosiddetti pannelli decorativi con finiture personalizzate se vogliamo puntare sulla parte design e quindi se vogliamo puntare anche sulla parte estetica e non sulla parte strutturale.

Naturalmente poi a quel punto il fabbro potrà procedere alla rimozione del vecchio pennello e dovrà farlo con attenzione per evitare danni alla struttura, utilizzando gli strumenti che gli servono e poi potendo installare un nuovo pannello regolando la dimensione così da adattarlo perfettamente a quella porta blindata nello specifico.