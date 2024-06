"Parole di storia": un incontro sulle tradizioni religiose popolari

Oggi, sabato 15 giugno, alle 18.00, a Palazzo Pretorio di Vogogna un nuovo appuntamento con “Parole di storia”, il ciclo di conferenze dedicato alla storia di Vogogna e della bassa Ossola, organizzato in occasione dei 30 anni di Acoi. L’incontro è intitolato “Per un percorso del Sacro Ossolano. Santuari e Celesti protetti”, ed è tenuto da Fiorenza Mattioli Carcano. Nel corso della serata si parla di religiosità popolare e dei cosiddetti santuari “del respiro”, un’usanza di alcuni santuari alpini in cui venivano portati i bambini nati morti e dunque non battezzati, che risorgevano miracolosamente per un solo momento, in modo da consentire il battesimo.