"Storie piccine": viaggio nella lettura per i più piccoli

Con la fine del mese di marzo, si conclude anche un'avventura incantata per i giovani lettori: Storie Piccine, l'iniziativa promossa dal 2005 all'interno del programma Nati per Leggere, ha regalato momenti di scoperta e fantasia attraverso una serie di attività di promozione della lettura dedicate ai più piccoli. Le biblioteche del Sistema del Vco hanno dato vita a una ricca offerta di eventi, invitando i bambini a immergersi nel mondo magico dei libri e delle storie.

L'elenco completo delle attività è disponibile sul sito www.bibliotechevco.it, un vero tesoro da esplorare per chi ama avventure letterarie. La Biblioteca "Contini" di Domodossola ha aperto le danze sabato 16 marzo con "Tante storie… suoniamoci su", un evento coinvolgente in collaborazione con l'Associazione Suoniamo, pensato per i bambini dai 0 ai 24 mesi. Attraverso la musica e il movimento, i piccoli hanno vissuto le storie con tutti i sensi, ballando e lasciandosi trasportare dalla magia delle parole. Il 23 marzo è stato il momento di scoprire i 10 libri finalisti della sezione "Crescere con i libri" del Premio Nazionale Nati per Leggere, un'occasione per votare il proprio preferito e celebrare l'amore per la lettura.

E per concludere in bellezza, sabato prossimo, 30 marzo, alle 10:30, Storie Piccine chiude il suo ciclo con uno spettacolo imperdibile: "Il ninja innamorato" di Ale Puro. L'autore, vincitore del Silent Book Contest – Gianni De Conno Award 2023 al Salone del Libro di Torino, condurrà i bambini in un viaggio poetico e creativo, ispirato alle avventure del suo protagonista. I piccoli partecipanti avranno l'opportunità di realizzare il proprio "sorriso portatile" in un laboratorio creativo, un dolce ricordo delle emozioni vissute durante la giornata. L'iniziativa, resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, fa parte del progetto di welfare culturale per la prima infanzia "Cultura per Crescere: Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia".

Per partecipare, è necessario prenotare contattando la Biblioteca "Contini" di Domodossola al numero 0324/242232 o inviando una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.