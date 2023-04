La programmazione del Cinema Corso

Questa settimana il Cinema Corso Propone:

65 Fuga dalla terra

il film diretto da Scott Beck e Bryan Woods, è un thriller fantascientifico in cui Mills (Adam Driver), il pilota di un'astronave con a bordo 35 passeggeri, è vittima di un incidente durante un volo nello Spazio.

Dopo essere stato colpito da un'asteroide, precipita su un pianeta sconosciuto.

L’aria è respirabile e la natura è familiare, ma c’è un alone di mistero che Mills non riesce ancora a decifrare. Inizia così la sua esplorazione insieme a Koa (Ariana Greenblatt), una ragazzina sopravvissuta allo schianto insieme a lui.

Addentrandosi nella natura selvaggia del pianeta, sentono una presenza aliena avvicinarsi, ma quando scoprono che si tratta di un essere preistorico capiscono di essere finiti sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Inizia così una lotta per la sopravvivenza su un pianeta piena di pericoli e di animali feroci. Mills e Koa devono imparare a muoversi in un luogo ostile dove l’uomo è ancora sconosciuto e non ha il suo posto.

Giovedi 27 aprile - 20.30

Venerdì 28 aprile - 20.30

Sabato 29 aprile - 20.30 -22.30

Domenica 30 aprile - 20.30 - 22.30

Lunedi 1 maggio 20.30 -22.30

Martedi 2 maggio - 20.30

La casa - il risveglio del male

Lee Cronin firma la sua seconda regia horror portando al cinema il nuovo capitolo della saga iniziata nel 1981 con La casa di Sam Raimi. Per la prima volta, però, rispetto ai precedenti episodi, sposta l’ambientazione in un paesaggio urbano, all’interno di un edificio, invece della consueta capanna in mezzo al bosco. “Doveva comunque mantenere un certo senso di claustrofobia. Qui si parla di una famiglia in un palazzo fatiscente bloccata nel suo appartamento. Segue lo stesso ritmo, ma è in uno spazio più moderno” - ha spiegato il regista, aggiungendo che non ci sarà nemmeno Ash Williams, tra gli elementi iconici delle altre pellicole. Niente panico per i fan del franchise, Cronin assicura che saranno presenti nel film tantissimi collegamenti con il passato. Nelle sue intenzioni, tuttavia, c’è quella di “creare qualcosa che possa espandere l’universo di Evil Dead ulteriormente” - ha rivelato.

Sam Raimi ha definito la storia “spaventosa” dopo aver visionato alcuni montaggi: “Probabilmente Lee Cronin farà ulteriori modifiche che non ho ancora visto, ma il film è fantastico e spaventoso e lascerà la gente a bocca aperta” - ha dichiarato. Il regista storico della saga aveva dato la sua benedizione al progetto solo dopo essersi assicurato di vedere realizzate alcune richieste, come la presenza nella trama del Libro dei Morti e quella dei Deadites. Durante le riprese, iniziate nel giugno del 2021, sono stati utilizzati ben 6.500 litri di sangue finto. “Ho dovuto assumere una cucina industriale per creare la quantità di sangue di cui avevamo bisogno. Quando stavo facendo il check-out, ho dovuto avvertire il padrone di casa: 'Troverai impronte di mani insanguinate in tutto l’appartamento, ma non sono reali, davvero!'” - ha raccontato Cronin.

Bruce Campbell sarà comunque presente ma in veste di produttore, insieme a Raimi e a Rob Tapert. Come spiega lo stesso Campbell, questa volta la protagonista è “un’eroina, una donna al comando che cercherà di salvare la sua famiglia”. Stiamo parlando di Alyssa Sutherland (Ellie) a cui si affianca Lily Sullivan (Beth), sorelle sul set.

Giovedi 27 aprile - 20.30

Venerdì 28 aprile - 20.30

Sabato 29 aprile - 20.30 - 22.30

Domenica 30 aprile - 20.30 - 22.30

Lunedi 1 maggio 20.30-22.30

Martedi 2 maggio 20.30



Suzume film diretto da Makoto Shinkai, racconta la storia di una ragazza di 17 anni di nome Suzume, che vive in una paesino nella regione di Kyūshū, nel sud del Giappone. Un giorno la giovane si imbatte casualmente in un misterioso ragazzo, Sōta, che cerca una porta. Incuriosita dalla domanda e attirata dal fatto che gli ricorda qualcuno che conosce, Suzume lo segue fino ad arrivare a un edificio fatiscente tra le montagne. Giunta qui, nota che il giovane non c'è e si ritrova di fronte a un porta, che sembra essere l'unica parte non in rovina della struttura. La ragazza si sente improvvisamente attratta da qualche forza proveniente da quella porta e decide di aprirla. È così che Suzume si ritrova risucchiata all'interno, dove rinviene una chiave, che si trasforma in uno strano gatto che corre via.

In seguito, mentre è a scuola, vede del fumo nero fuoriuscire proprio dalla montagna, ma si rende conto di essere l'unica a notarlo. Decide quindi di recarsi nuovamente sul posto, dove troverà questa volta Sōta, intento a chiudere il portale. Sarà lui a spiegarle che si tratta di una porta, che se aperta, è in grado di scatenare calamità e disastri in tutto il Giappone.

Mentre iniziano ad aprirsi sempre più porte in tutta la nazione, Suzume e il misterioso ragazzo inizieranno un viaggio per trovarle tutte e chiuderle a chiave, nel tentativo di salvare il Giappone e tutta la sua popolazione da un'orribile catastrofe. Venerdi 28 aprile - 17.30 Sabato 29 aprile - 15.30-17.30 Domenica 30 aprile - 15.30-17.30 Lunedi 1 maggio – 15.30-17.30

Super Mario Bros Il Film

Cast Attori: Claudio Santamaria, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black, Fred Armisen, Keegan Michael Key, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, ha inizio quando i due fratelli idraulici Mario (voce italiana di Claudio Santamaria) e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati in un universo magico, attraverso un misterioso condotto. Ma quando i due si separano, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello perduto. Fortunatamente nella sua missione può contare sull'amicizia di Toad, abitante del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della determinata guerriera Principessa Peach, alle prese con l'imminente invasione del cattivissimo Bowser. Apprese le tecniche di combattimento da Peach, Mario dovrà fare appello a tutte le sue forze non solo per ritrovare Luigi, ma anche per fermare l'attacco di Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada... Nella versione originale del film Chris Pratt presta la voce a l'eroe-idraulico Mario, Charlie Day a suo fratello Luigi, Anya Taylor-Joy a Peach, Seth Rogen dà la voce al gorilla Donkey Kong, mentre Jack Black è all'antagonista del film, Bowser. Venerdi 28 aprile - 17.30 Sabato 29 aprile - 15.30-17.30 Domenica 30 aprile - 15.30-17.30 Lunedi 1 maggio – 15.30-17.30

I guardiani della galassia vol. 3

Da mercoledì 3 maggio 0re 17.30 - 20.30