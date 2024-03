Ancora chiusi gli svincoli di Gravellona Toce e Verbania sull'A26

La Provincia del Vco, in collaborazione con Autostrade per l’Italia, comunica due nuove chiusure sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

In particolare, è prevista la chiusura notturna, dalle 22.00 del 5 aprile alle 6.00 del 6 aprile, del tratto compreso tra lo svincolo SS33 del Sempione e Arona, dal km 197.1 al km 165.5 in direzione Genova Voltri. Il traffico diretto verso Arona dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Gravellona e potrà rientrare alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS33. In alternativa per i veicoli pesanti prevede la percorrenza della SS34, successivamente la SP 229 e infine la SP 142 fino alla stazione di Arona, dove si potrà rientrare in autostrada.

Sempre lungo la A26 dei Trafori, è invece prevista la chiusura permanente, dalle 8.00 del 4 aprile alle 6.00 del 24 aprile, dello svincolo di Gravellona Toce in entrata in direzione Sempione e dello svincolo di Verbania in entrata in direzione Genova Voltri e in uscita per chi proviene da Sempione. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di uscita di Gravellona per chi proviene da Sempione, lo svincolo di entrata di Gravellona in direzione Genova Voltri e lo svincolo di entrata di Verbania in direzione Sempione.