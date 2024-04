Il Commissario Breton visita l’Italia e la Slovenia per discutere di difesa e sostegno al settore industriale

Oggi e domani il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, si recherà in Italia e Slovenia per discutere del sostegno della Commissione al settore industriale e all'industria della difesa.

Oggi, in Italia, il Commissario Breton visiterà la società Fincantieri, un attore di primo piano nel settore della costruzione navale. Il Commissario si recherà poi in Slovenia, dove visiterà l'impresa aerospaziale C-Astral. Incontrerà quindi il Ministro della Difesa sloveno, Marjan Šarec, per discutere dell'attuale sostegno della Commissione all'industria europea della difesa, nonché della strategia industriale europea della difesa e del programma per l'industria europea della difesa , presentato dalla Commissione a marzo.

Venerdì il Commissario Breton incontrerà il Primo ministro sloveno Robert Golob e il Ministro dell'Economia Matjaž Han. Le discussioni si concentreranno sulla situazione economica e sul settore industriale sloveno. Il Commissario parteciperà quindi alla cerimonia di posa della prima pietra per il Centro di sviluppo di medicinali biosimilari di Lubiana, volto a sostenere la resilienza e la competitività dell'industria farmaceutica dell'UE. Concluderà infine il suo viaggio con una visita di Magneti, uno dei maggiori produttori di magneti dell'UE.