Le Floreanini in concerto a Lugo di Romagna

Un gemellaggio per rinsaldare un'amicizia nata dopo l'alluvione del 2023 in Romagna: la scuola media Floreanini di Domodossola lo scorso anno ha teso una mano alla scuola musicale "Malerbi" di Lugo, colpita appunto dall'alluvione, e ha attivato una raccolta fondi, e la risposta è stata un invito, prontamente accolto.

Così le classi terze della scuola domese, indirizzo musicale ed indirizzo "Green", per la gita di fine anno, sono state ospiti della scuola Malerbi e ieri sera hanno suonato insieme. Un concerto bello, emozionante, che si è svolto al Pala Lumagni di Lugo, e che ha visto protagonisti l'orchestra della scuola media Floreanini e le orchestre delle scuole Malerbi e Gherardi. Un suonare insieme, conoscersi attraverso il linguaggio universale della musica, un'occasione per far sì che le esperienze condivise diventino risorsa per ciascuno.

Una gita, quella di quest'anno delle Floreanini, pensata non solo per conoscere luoghi e patrimonio artistico della nostra Italia, ma anche per incontrare tanti amici con cui la scuola è in contatto. Da 10 anni, attraverso il progetto Diderot, la Comunità di San Patrignano incontra le classi terze, e così i ragazzi sono stati proprio a visitare il luogo dove i giovani in difficoltà vengono aiutati.