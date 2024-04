Limite di velocità a Villadossola, chiesto un incontro con la Provincia

Dopo un comunicato con il quale metteva in evidenza i problemi sorti con l’abbassamento a 50 km/h del limite di velocità sulla strada che corre dal Villaggio operaio verso Domodossola, la minoranza di Villadossola ha deciso di contattare il presidente della Provincia, Alessandro Lana.

Quest’ultimo, sul problema dei 50 km/h, aveva detto a Ossolanews di essere disposto ad un confronto per trovare una soluzione. Da qui la decisione del gruppo Uniti per Villa di scrivere al presidente Lana per chiedere un incontro.