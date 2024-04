Confartigianato, un concorso per le scuole sul tema dei trasporti e della logistica sostenibili

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, in collaborazione con Confartigianato Trasporti, promuove un concorso di idee per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle Agenzie Formative sul tema del trasporto e della logistica e rendere quindi maggiormente attrattive per i giovani le professioni legate a questo settore.

Il concorso prevede la realizzazione di un video che rifletta sul valore della filiera del trasporto e della logistica sostenibili, da un punto di vista sociale e ambientale, con l’obiettivo di creare interesse tra i giovani verso queste attività e ridurre la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro favorendo l’occupazione giovanile.

Gli studenti potranno partecipare in gruppo (anche più team nella stessa scuola) producendo video a cui si richiedono i requisiti di originalità, comunicatività e coerenza con il tema proposto. All’Istituto scolastico o Agenzia formativa dei primi 3 video classificati verrà conferito un riconoscimento in materiale didattico del valore economico di 500 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo classificato e 200 euro per il terzo.

Gli elaborati video dovranno essere trasmessi alla Segreteria di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale con una mail inviata all’indirizzo: trasportiamoilfuturo@artigiani.it entro le ore 23.59 del 20 maggio 2024; nella comunicazione va indicato nell’oggetto: “Trasportiamo il Futuro”.