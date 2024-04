Concorso all'Asl del Vco per cinque infermieri

L'Asl del Verbano Cusio Ossola ha indetto un concorso per titoli ed esami a tempo indeterminato per la copertura di cinque posti di infermiere. I vincitori saranno assunti nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari. La procedura prevede prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle categorie di volontari delle Forze Armate.

Requisiti fondamentali per partecipare al concorso: il diploma di Laurea triennale) di primo livello abilitante alla professione sanitaria in Infermieristica o i diplomi vecchio ordinamento, l'iscrizione all'albo degli infermieri. Il bando integrale è disponibile sul sito ww.aslvco.it. Scadenza per la presentazione delle domande il 20 maggio 2024.