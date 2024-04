Seconda Categoria, il Fondotoce fa festa

Il Fondotoce ce l’ha fatta! I neroverdi vincono meritatamente il campionato con due giornate d’anticipo, e approdano in Prima Categoria. I ragazzi di Sena centrano l’obiettivo di inizio stagione e lasciano solo la speranza playoff alle inseguitrici Romagnano e Riviera d’Orta. Domenica la vittoria decisiva, un 3-0 che non ammette repliche ai danni del Borgoticino, con le reti di Tonsi, Ferrari e Preiata.

La Voluntas Suna perde in casa della Pro Vigezzo e rischia di compromettere la partecipazione ai playoff, visto che in questo momento sono nove i punti di distanza dal Riviera d’Orta terzo in classifica. Partita rocambolesca, con i vigezzini sempre avanti e i verbanesi a inseguire: reti rossoblù di Balassi, Tadina, Ferrari e ancora Balassi nel recupero, per i granata Tirletti, Schulte Canevari e Cranca.

Solo un pareggio a reti bianche per il Fomarco, che non riesce a sfondare il muro dell’Armeno, attualmente ultimo in classifica ma tutt’altro che rassegnato alla retrocessione.

Buon pareggio della Crevolese di Bertaccini, che esce imbattuta dal campo del Casale Corte Cerro, lasciando i cusiani con qualche patema per la posizione in classifica. Reti siglate da Konatè nel primo tempo per gli ossolani e da Coppi a metà ripresa per i padroni di casa.

Giornata da dimenticare per il Cireggio, che subisce il pokerissimo in casa del forte Romagnano. Omegnesi a rischio playout, vista la vittoria del Maggiora.

I risultati:

Fondotoce - Borgoticino 3 - 0; Fomarco Don Bosco Pievese - Armeno 0 - 0; Riviera D'Orta - Castellettese 2 - 2; Romagnano - Cireggio 5 - 0; Casale Corte Cerro - Crevolese 1 - 1; San Maurizio - Maggiora 0 - 1; Pro Vigezzo - Voluntas Suna 4 - 3

Classifica:

Fondotoce53 -Romagnano 46 -Riviera d’Orta 44 - Voluntas Suna 35 -Borgoticino 34 -Pro Vigezzo 33 - Crevolese, Fomarco 32 –Casale Corte Cerro 29–Castellettese 27 -Cireggio, Maggiora 26 -San Maurizio 22- Armeno 21