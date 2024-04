Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. Iolavoro per informazioni rivolgersi al centro impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

124588 Cooperativa con sede a Vignone cerca due risorse da inserire nel ruolo di manutentore di aree verdi. Richiesta buona attitudine al lavoro in squadra, buone capacità organizzative, minima conoscenza del lavoro, patente B. Contratto a tempo determinato full time di due mesi con possibile proroga.

124540 Famiglia di Verbania ricerca per signora anziana allettata 1 BADANTE convivente. Richiesto supporto per l’igiene personale, cambio abbigliamento, preparazione pasti. SI mette a disposizione camera ad uso esclusivo. Preferibile pregressa esperienza

124415 Famiglia di Verbania ricerca da giugno 1 ASSIETENTE FAMILIARE per l’assistenza mattutina e serale a donna anziana. Contratto determinato 14h settimanali sa lunedì al sabato: 9.00-10.00 e 18.30-19.30

124602 Famiglia di Verbania ricerca per assistenza a uomo su sedia a rotelle 1 ASSISTENTE FAMILIARE durante la mattina per supporto nell’igiene personale, vestirsi e compagnia durante passeggiata o visite mediche. Richiesta patente B, buon italiano.

124323 Famiglia di Verbania Intra ricerca per coppia di anziani 1 COLF disponibile a preparargli la cena tutti i giorni dalle 18 alle 19 e durante il fine settimana è richiesta assistenza anche per il pranzo dalle 12 alle 13. Si offre un contratto di 10hsettimanali tempo determinato. Richiesta gentilezza e buon italiano.

124584 Azienda situata a Ramate, Casale Corte Cerro cerca addetto/a all’assemblaggio/imballaggio/magazzino. Preferibile esperienza pregressa, buona manualità, precisione, attenzione ai dettagli e autonomia nella gestione del lavoro. Part time flessibile da lunedì al venerdì.

124576 Struttura ricettiva località Alpe Lusentino cerca 1 chef e 1 capo partita. Si richiede esperienza pregressa, buona volontà e serietà. Inizio lavoro maggio, contratto stagionale, orario indicativo 9/17 con qualche servizio serale, possibilità di alloggio.

124529 Albergo Ristorante località Alpe Devero cerca due figure polivalenti disponibili sia alla pulizia delle camere che al servizio di sala per colazioni e pasti pranzo/cena. Si offre vitto e alloggio, è richiesta buona volontà e serietà, contratto stagionale giugno/ottobre 2024.

124527 Stabilimento termale località Premia cerca due assistenti bagnanti con brevetto di salvamento. Le due risorse saranno impiegate 1 full time e 1 part-time (4/5 gg alla settimana), lavoro nei fine settimana e festivi con riposi infrasettimanali. Previsto inquadramento iniziale al V livello con possibilità di avanzamento se i candidati hanno esperienza pregressa. Possibilità di flessibilità verso le esigenze dei dipendenti, importante essere completamente autonomi negli spostamenti.

124415 Famiglia di Verbania ricerca un assistente familiare per Assistenza a donna di 99 anni, autosufficiente, con impegno di circa 14h settimanali da lunedì a domenica. L'impegno richiesto è di 2h al giorno (1 h la mattina orario flessibile indicativo 9-10 per lavare la signora, vestirla e somministrare la colazione + 1h nel preserale orario 18.30-19.30 per somministrazione cena e messa a letto).

124361/124363 Ristorante-bar/B&B in località Maglioggio di Crodo cerca 2 cameriere/i di sala, 1 profilo junior anche senza esperienza e 1 profilo junior che sappia lavorare in autonomia, orari 18.00/21.00 in settimana e nei fine settimana e festivi anche orario diurno 10.00/15.00. Non si offre alloggio, è necessario essere autonomi negli spostamenti, non ci sono mezzi pubblici. Si cerca, inoltre, 1 addetto/a alla pulizia delle camere e gestione piccola lavanderia, part-time orizzontale di 25/30 ore settimanali (08.30/13.00), si lavora sempre nei fine settimana e si hanno riposi infrasettimanali da concordare in base alle prenotazioni, stipendio base di circa 1200,00.

124336 Azienda situata a Domodossola cerca 1 Ingegnere meccanico. Preferibile esperienza pregressa ma si valutano anche giovani neolaureati. Richiesta laurea in ingegneria meccanica, padronanza dell’inglese, conoscenza di Strand7 e Straus.

124283 Famiglia di Omegna ricerca assistente familiare convivente per signora anziana allettata. Cura dell’igiene personale, preparazione pasti, pulizia casa, supporto e compagnia. Richiesta esperienza, referenze verificabili, preferibile conoscenza spagnolo. Si offre stanza singola in appartamento.

124278 Per bar situato a Verbania si ricercano tre baristi per la stagione estiva. Richiesta minima esperienza e capacità nello svolgimento delle mansioni, autonomia negli spostamenti. Preferibile ma non richiesta minima conoscenza lingua inglese e/o tedesca per contatto con la clientela straniera. Si offre contratto a tempo determinato stagionale di 5 mesi con retribuzione lorda di 1450 euro per il tempo pieno. Possibile inserimento in part time qualora richiesto.

124244 Per azienda di Verbania leader nella costruzione e noleggio di e-bike e normali si ricercano 2MECCANICI addetti alle riparazioni straordinarie e manutenzione preventiva. Richiesto Diploma in ambito meccanico o qualifica. Contratto full time, tempo determinato, dalle 8.30/17.30.

124274 Per famiglia di Verbania-Biganzolo si ricerca 1 ASSISTENTE FAMILIARE per compagnia a signora di 90anni. Supporto nell’igiene quotidiano, compagnia e sistemazione della casa. Donna autosufficiente. Contratto p.time 5h tutte le mattine, per 6giorni alla settimana. Richiesta pregressa esperienza, buon italiano

124223 Per famiglia di Verbania si ricerca 1 BADANTE convivente per assistere una coppia di persone anziane. Marito autosufficiente, moglie con difficoltà motorie, necessita supporto nell’igiene personale, vestirsi e alzarsi dal letto. Richiesta attività di pulizia della casa, preparazione pasti, spesa. Possesso patente B, ottimo italiano, gentilezza ed empatia.

124243 Per azienda di Verbania leader nella costruzione e noleggio di e-bike e normali si ricercano 2AUTISTI addetti alla consegna e riconsegna dei mezzi e ritiro degli stessi presso i vari punti di rilascio in città. Richiesta patente di guida B, forza fisica per la movimentazione delle bici. Contratto full time, 40h settimanali. Tempo determinato

124242 Bottega con alimentari situata a Omegna cerca 1 aiuto cucina per preparazione linea, ingredienti base e supporto allo chef principale nella preparazione dei piatti. Richiesta pregressa esperienza, conoscenza ingredienti e tecniche di cottura. Full time a tempo determinato. Orario su due turni 11.00-17.00 o 17.00-23.00. Lunedì giorno di chiusura.

124228 Centro Estetico situato a Domodossola cerca 2 estetiste per trattamenti viso e corpo. Si richiede qualifica di estetista, preferibile esperienza pregressa, conoscenza utilizzo dei macchinari estetici e predisposizione al contatto con la clientela. Part time o full time a seconda delle disponibilità dei candidati.