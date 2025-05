Assemblea dei frontalieri a Domodossola, Lana: "L'unità territoriale è la strada giusta da percorrere"

Si è tenuta nella serata di ieri, venerdì 2 maggio, a Domodossola l’assemblea dei frontalieri promossa dal sindacato Unia, nella quale sono stati affrontati alcuni dei temi più importanti per i lavoratori. Presente anche il presidente della provincia del Vco Alessandro Lana: “Ho avuto il piacere di essere invitato dall'amico Eduart Braka all'assemblea del sindacato Unia Vallese insieme al vicepresidente Gianmaria Minazzi – le sue parole -. È stata l'occasione per fare il punto sulle battaglie comuni che ci hanno visto al fianco dei frontalieri in questi anni e che andremo avanti ad affrontare insieme”.

“L'unità territoriale del Vco – prosegue Lana - tra rappresentanze sindacali, istituzioni territoriali e lavoratori è la strada giusta da percorrere per cercare di ottenere qualche risultato, senza manie di protagonismo ma seguendo indicazioni e suggerimenti di chiunque possa contribuire al miglioramento dei diritti dei lavoratori frontalieri. Personalmente, ho sempre cercato di mettermi a disposizione e continuerò a farlo fino a fine mandato sia da presidente della provincia che da sindaco di un piccolo paese che di frontalieri ne conta circa 60”.