Torna il motoraduno al passo del Sempione

Torna domenica 5 maggio il motoraduno al passo del Sempione organizzato dal motoclub svizzero Goudron. L'appuntamento è alle ore 11.00 ai 2006 metri del Passo che collega Italia e Svizzera dove si raduneranno centinaia di motocilisti provenienti dai due versanti.

Qui sarà celebrata la Santa Messa da un prete biker e seguirà un momento di festa. I motoclisti italiani negi anni scorsi si sono sempre ritrovati in piazza Mercato a Domodossola già dalle ore 9 per la tradizionale colazione e poi, da lì, la salita tutti insieme alla volta del Sempione in un'allegra carovana festante. Così sarà anche quest'anno.

Il motoraduno del Sempione è uno dei più scenografici della zona per la location in cui viene svolta e, se il meteo sarà favorevole, quest'anno sarà ancora più suggestivo grazie alla tanta neve ancora presente in quota. I motociclisti italiani e svizzeri, in sella a moto potenti ma anche a cinquantini d'epoca, si saluteranno come da tradizione al passo per suggellare l'amicizia tra i due paesi e gli appassionati delle due ruote.