Appuntamento a Nosere per raggiungere il motoraduno del Sempione

Si preannuncia tempo discreto anche se un po' freddo domenica 5 maggio in cima al Passo del Sempione dove si svolgerà il tradizionale motoraduno organizzato dal moto club di Briga. Qui alle ore 11 si svolgerà la Messa e, alla conclusione, sarà impartita la benedizione a tutti i bikers presenti.

Tanti i motociclisti italiani che parteciperanno, come da tradizione, all'evento, molti dei quali provenienti anche da fuori provincia e dalla vicina Lombardia per prendere parte a un evento che quest'anno sarà ancora più suggestivo grazie alla tanta neve presente in quota.

I bikers italiani non si ritroveranno in piazza Mercato per salire tutti insieme al passo del Sempione. Per quest'anno infatti non è stata organizzata quella che era la tradizionale "Colazione del biker" e dunque non sarà possibile accedere alla piazza con le moto.