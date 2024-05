Voci del Cistella e Trio Ghibili questa sera in concerto

Continuano gli eventi per festeggiare il 70° dell'Avis ossolana e questa sera, sabato 4 maggio, alle ore 21 nella Chiesa di San Giuseppe delle Monache in via Paolo Silva, le Voci del Cistella e il Trio Ghibili offriranno una serata musicale promossa dall'Associazione di promozione sociale Desmos.

Le Voci del Cistella canteranno alcuni brani tra cui Serenada a Castel Toblin, L'artiogliere, Cara Emma e Vieni, vieni Marcellina. L'intermezzo sarà a cura del Trio Ghibili che proporrà brani di Joe Hisaishi e Yoshiki Mizuno.