Al domese Jonathan Salina il premio Feltrinelli giovani

L’ossolano Jonathan Salina, direttore del Centro di ricerca sulla Filosofia italiana, ha vinto il premio Feltrinelli Giovani dell’Accademia dei Lincei per le Scienze Filosofiche. Premio che consiste in una somma in denaro di 50 mila euro, nell’ingresso nel Centro Linceo Interdisciplinare e in una cerimonia di premiazione alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. ‘’I premi Antonio Feltrinelli sono considerati i massimi riconoscimenti culturali italiani, vengono assegnati a personalità che abbiano apportato risultati di eccellenza nel campo delle Scienze Naturali e delle Scienze Umane’’ scrive l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.

Salina, 29 anni, originario di Domodossola, si è formato alla Normale di Pisa dove è attualmente in servizio. Da alcuni mesi dirige il Centro di ricerca sulla Filosofia italiana, che ha lo scopo di comprendere lo statuto delle tradizioni di pensiero in Italia, della loro storia e del loro impatto sulla filosofia di oggi, tramite seminari, convegni, pubblicazioni.