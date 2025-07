Dalla Valle Vigezzo a Parigi: una mostra dedicata alla famiglia Fradelizio FOTO

Al Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore inaugurata l'inedita mostra “Per un filo di fumo. I Fradelizio da Trontano a Parigi”. L'esposizione, che sarà visitabile fino a domenica 24 agosto, celebra una delle storie di successo legate al mondo degli spazzacamini. Tutto nasce dal ritrovamento, in seguito alla realizzazione di alcuni lavori di edilizia in una casa di Ronco di Pello a Trontano, di un importante fondo di documenti, disegni e pubblicazioni che hanno permesso di ricostruire, almeno in parte, l’attività di una importante famiglia di fumisti: i Fradelizio, emigrati in Francia agli inizi del diciannovesimo secolo, hanno saputo guadagnarsi considerazione professionale ed agiatezza economica tra Parigi, Versailles e Montargis. «La mostra parte da Trontano ma come Museo Regionale dell'Emigrazione Vigezzina nel mondo abbiamo il piacere di ospitare questa esposizione: la scoperta di preziosi documenti legati a questa famiglia di Trontano, commercianti di stufe e veri e propri fumisti, trova infatti giusta collocazione all'interno del nostro museo», le parole del primo cittadino di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini. Per mezzo di pannelli illustrativi “Per un filo di fumo. I Fradelizio da Trontano a Parigi” ricostruisce l’albero genealogico della famiglia, il contesto della Parigi del Secondo Impero e della Prima Repubblica in cui i Fradelizio operarono, fornisce esempi dei prodotti da loro commercializzati e una selezione dei progetti, nonché gli sviluppi tecnici del riscaldamento tanto in ambiti privato quanto pubblico e negli spazi commerciali. In occasione dell'inaugurazione della mostra è stato date alle stampe il quinto quaderno del Museo Regionale: «Ringrazio l'autore Paolo Volorio e l'Associazione Culturale Navasco per il prezioso lavoro di ricerca», ha concluso Cottini. «Una storia entusiasmante che il fortuito e fortunato ritrovamento di un cospiscuo archivio ha permesso di tracciare», le parole di Paolo Volorio. La mostra presenta inoltre materiali originali: cataloghi di vendita, manifesti pubblicitari, disegni di progetto, appunti tecnici, un esemplare ritrovato e restaurato del prodotto ‘di punta’ commercializzato dalla ditta, la stufa Americana, nonché bellissimi esempi di caminetti e ceramiche direttamente prodotti o realizzati da terzi ma con il marchio Fradelizio. «Questa mostra è il racconto di una storia che non ha confini – le parole del sindaco di Trontano Renzo Viscardi – è uno spaccato di un periodo storico importantissimo che ha visto la crescita dei paesi di tutta Europa ed è quindi un piacere e un onore poter dire che queste persone arrivavano dall'Ossola».