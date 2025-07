Trontano, una mostra dedicata a Jan Konůpek a Villa Pollini-De Mocri

Dal 12 luglio al 15 settembre la Villa Pollini-De Mocri a Trontano ospita la mostra “Simbolo e ansia universale. Jan Konůpek”, con la direzione scientifica di Jonathan Salina.

Pittore, illustratore ed incisore, Jan Konůpek, nasce nel 1883 a Mladá Boleslav (Boemia Orientale), dopo pochi anni si trasferisce a Praga con la famiglia. Alcuni tra i maggiori architetti del tempo furono suoi docenti alla Scuola superiore di tecniche figurative. Nel 1910 con altri artisti fonda il gruppo Sursum. Nel 1912 inizia a creare il primo di vari cicli grafici, dedicati a figure come Amleto, Cristo, Don Giovanni, Ercole. Per molti anni insegna alla Scuola statale di grafica e collabora con diverse riviste. Muore a Nové Mêsto (Boemia Orientale) nel 1950.

Scrisse Konupek nell’autobiografico Hodina Hermova: “Ciò che io faccio non è che una registrazione e una riproduzione di impressioni ed accadimenti dell’incessante pellegrinaggio nella grande spirale della vita. Una trascrizione quasi automatica di fatti regolati altrove, dei quali sarebbe vano cercare le motivazioni. Sono determinista non solo credo, ma sono convinto che una mano estranea mi conduca e mi spinga in avanti. Non mi ribello. Sarebbe inutile resistere”.

L'inaugurazione della mostra si terrà sabato alle 17.

Visite su prenotazione 335 5351284.