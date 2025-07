Malescorto, Gaiardelli: "Da 25 anni esempio di arti visive a livello internazionale"

“Da 25 anni a questa parte un esempio di arti visive a livello internazionale che porta lustro e visitatori nel nostro territorio”. Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, commenta così Malescorto, Festival internazionale dei cortometraggi, in programma dal 21 al 26 luglio a Malesco. L’evento, organizzato dal comune, è nato nel 1999 e festeggia quest’anno un quarto di secolo di vita. “È un festival cui sono particolarmente legato dal momento che l’ho visto nascere – commenta in una nota Gaiardelli – e che nel tempo ha saputo guadagnarsi il rispetto e il blasone che oggi si merita a pieno titolo, diventando una delle rassegne cinematografiche più conosciute a livello europeo dedicate ai corti”. L’unica, peraltro, sull’arco alpino italiano, insieme a Cortinametraggi. “Manifestazioni culturali come questa – si legge nel comunicato – sono delle vere e proprie chicche in grado di attirare turisti sulle montagne dell’Ossola e sui nostri laghi, e a buon diritto ottengono il sostegno promozionale del distretto. Ciò che mi ha sempre stupito – prosegue – è non solo la qualità, ma anche la quantità delle pellicole partecipanti. Un grazie sentito va, dunque, all’attuale primo cittadino di Malesco Enrico Barbazza e agli enti promotori, per l’impegno che mettono nel portare avanti il festival. Malescorto – conclude Gaiardelli – è un’occasione davvero unica per visitare il piccolo borgo vigezzino in un’atmosfera suggestiva ed emozionante”.