“ConfrontiAMOci”: un incontro per le donne in gravidanza sull'importanza dei vaccini

L’Asl Vco propone “ConfrontiAMOci”, una serie di incontri pubblici e a ingresso libero dedicati alle donne in gravidanza, per confrontarsi sull’importanza e l’efficacia delle vaccinazioni.

Gli incontri sono organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con i consultori. Al consultorio di Verbania si tengono lunedì 29 aprile e venerdì 21 giugno. Per quanto riguarda il consultorio di Domodossola, appuntamento martedì 30 aprile e venerdì 28 giugno. Al Dipartimento Prevenzione di Omegna, infine, lunedì 13 maggio e lunedì 15 luglio. Tutti gli incontri sono in programma dalle 14.30 alle 15.30.