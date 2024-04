Serie D maschile: al via i play-off per la Pediacoop H24 Domo

Inizia l’avventura play-off di Serie D per la Pediacoop H24 Domo in cerca della seconda promozione in serie C in tre stagioni. I domesi guidati da De Vito hanno infatti vinto la regular season del proprio girone (erano due i gironi in Piemonte), ottenendo così la migliore griglia possibile nella pool promozione con una gara in trasferta e ben due in casa.

La formula dei play-off prevede due gironi all’italiana da quattro squadre l’uno, con gare di sola andata. La vincitrice di ognuno dei due gironi sarà promossa in Serie C nella stagione 2024/25. Alla fase dei play-off prendono parte ovviamente le prime quattro classificate dei due gironi della regular season.

Le avversarie del Domo saranno: Chisola Volley (quarta girone B), in trasferta sabato 27/04; Lasalliano Torino (terza girone A), in casa al Palaraccagni domenica 5/05 ore 18.00 e Boves Cuneo in casa al Palaraccagni domenica 12/05 ore 18.00.

Come si sa, i play-off sono e diventano un campionato a se stante, nel quale tutto riparte da “bocce ferme”. Gli ossolani si sono guadagnati sicuramente un piccolo vantaggio, ma non sarà comunque facile né scontato visto il livello delle avversarie. Tuttavia, comunque inizi questa serie Play-Off, bisognerà mantenere la concentrazione fino all’ultimo perché tutto si può ribaltare da un momento all’altro.