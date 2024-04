Pallavolo: Pediacoop H24 Domo perde Gara 1 dei play-off contro Chisola

Un esordio amaro nella prima gara di play-off per i ragazzi della Pediacoop H24 Domo, impegnati sabato sera a Candiolo, in casa del Chisola Volley. I domesi non sono infatti mai riusciti ad entrare in gara e ad esprimere il loro gioco migliore, mentre il Chisola Volley ha dimostrato di avere una marcia in più giocando una partita quasi perfetta con pochissimi errori. Alla fine il risultato è stato netto a favore dei torinesi che si sono imposti 3 a 0 con parziali di 25-19, 25-15, 25-19.

Domo è comunque arrivato al match preparato e con la rosa al completo, seguito tra l’altro da un folto e bellissimo pubblico (80 tifosi al seguito della squadra di De Vito) che ha riempito il palazzetto di Candiolo. Tuttavia la squadra ossolana sembra in leggero calo di condizione già da qualche tempo, come dimostrano i risultati dell’ultimo mese (ultima vittoria sofferta in casa il 7/04 per 3 a 2 con un modesto Gattinara e poi la sconfitta di Lasalliano Torino il 13/04).

Chisola invece è apparso una squadra esperta in grado di gestire al meglio la tensione dei play-off. Non dimentichiamo infatti che Domodossola quest’anno rimane una delle squadre più giovani del campionato.Si parte nel primo set con Boschi in regia, opposto De Vito D., centrali Brusa Restelletti e Maiello A., schiacciatori Piroia e De Grandis, libero Turci.

Le due squadre partono punto a punto e nessuna delle due sembra prevalere. Solo intorno alla metà del set Chisola mette la freccia grazie ad un’ottima fase break con tante difese e contrattacchi precisi. I torinesi si esaltano e vincono 25 a 19. Nel secondo set si inserisce Sirocchi al centro e Maiello S. come libero in fase di difesa (in ricezione rimarrà Turci). La partenza è però pessima e Chisola si porta subito sul 5 a 1. I domesi aumentano il numero di errori, mentre i padroni di casa mantengono gli errori punto al minimo. Sul finale di set entra Putrino per Piroia e la diagonale Saclusa-Pennati per Boschi-De Vito D.; ormai il divario è troppo altro e il set finisce 25-15. Nel terzo parziale si riparte come la formazione che ha concluso quello precedente, unica eccezione che Putrino sarà in campo al posto di De Grandis e non di Piroia.

Finalmente la squadra riprende a macinare gioco e sembra ritrovare un po’ più di serenità. Gli ossolani mantengono il vantaggio di due lunghezze fino a metà del set, ma Chisola è sempre lì e non appena Domo cala di intensità recupera e mette la freccia vincendo anche il terzo set 25-19.Sicuramente il risultato non era quello che ci si aspettava. Tuttavia per Pediacoop H24 Domo potrebbe non cambiare tantissimo la situazione. Infatti i domesi ora sono attesi da due scontri casalinghi rispettivamente contro Lasalliano (To) il 5/05 e Boves (Cn) il 12/05.

Se Domo dovesse vincerli entrambi ci sono ancora ottime chances di essere promossa in Serie C. Il difficile sarà resettare e ripartire da zero, ritrovando le giuste energie. Ma del resto i play-off sono così. Appuntamento quindi domenica 5/05 alle ore 18.00 al Palaraccagni per una gara che sarà il crocevia della stagione.