Promozione: nel derby di Baveno un pareggio che va bene a tutti

Baveno vicino al ritorno in Eccellenza, ma il Feriolo si mette di mezzo e con un gol nel finale costringe i cugini a rimandare la festa. Al “Galli” è partita vera... e non poteva essere altrimenti visti gli importanti obiettivi da raggiungere per le due squadre e la rivalità sportiva tra i due sodalizi. Squadre che scendono in campo alle 17.30, quando i risultati degli altri campi sono già noti, per cui gli uomini di Sottini sanno che una vittoria darebbe loro la matematica certezza della vittoria del campionato.

Partita tirata come si conviene a un derby, con tre espulsi (Paganini e Finetti del Feriolo, Pastorelli del Baveno), biancoazzurri che partono forte e passano in vantaggio già al quarto d’ora con Cabrini. Il più sembra fatto, ma gli uomini di Pissardo non si arrendono e trovano il pari a dieci minuti dal termine con Cerutti, giocando così un bello scherzetto al Baveno, che già si preparava a festeggiare. Il vantaggio dei bavenesi rimane comunque rassicurante, 5 punti sul Briga a due turni dalla fine, mentre per il Feriolo si tratta di un altro importante mattoncino verso la salvezza diretta, che in questo momento sarebbe acquisita.

Omegna già in vacanza. Contro l’Arona gli uomini di mister Fusè non giocano una brutta partita, ma la differenza di motivazioni è tanta, così gli ospiti escono alla distanza e mantengono vive le proprie chances playoff, mentre i rossoneri non hanno ormai più nulla da chiedere a questo campionato. Per l’Omegna bella rete di Gambino.

Matematicamente salva anche la Juve Domo, che vince senza troppa fatica il match interno contro la retrocessa Valdilana Biogliese.Partita a senso unico, chegli uomini di Michael Nino indirizzano con Ferrera nel primo tempo, poi i granata non riescono a chiuderla nonostante le molte occasioni, ma alla fine arrivano i tre punti che servivano per chiudere ogni discorso.

Così mister Nino a fine partita: “Sulla partita di oggi c’è poco da dire, doveva finire tanti a pochi. Siamo ufficialmente salvi e abbiamo ottenuto il punteggio più alto nella classifica per i giovani che hanno giocato in prima squadra, è un riconoscimento importante”.

Bilancio della stagione? “Penso si potesse ottenere qualcosa in più, ma secondo me a fine campionato la classifica rispecchia sempre i valori delle squadre. Peccato perché, quando eravamo in un buon momento di forma e stavamo esprimendo un buon gioco, abbiamo perso troppi punti in maniera banale, perdendo così un po’ di entusiasmo e di posizioni in classifica”.

Il prossimo anno sarai ancora sulla panchina della Juve Domo?

“E’ ancora presto per dirlo, l’accordo con la Società era di vedersi una volta raggiunta la matematica salvezza. Adesso che il traguardo è raggiunto, potremo trovarci e decidere insieme il futuro”.

Tutti i risultati:

Omegna - Arona 1 - 4; Briga - Cameri 1 - 1; Chiavazzese - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 1 - 0; Dufour Varallo - Casale 2 - 2; Fulgor Ronco Valdengo - Trino 2 - 2; Juventus Domo - Valdilana Biogliese 1 - 0; Momo - Valduggia 2 - 1; Baveno - Feriolo 1 - 1

Classifica:

Baveno 56 - Briga 51 - Casale 49 - Trino, Arona48 -Fulgor Ronco Valdengo,Chiavazzese47 - Juve Domo 38 -Omegna 36 - Feriolo 34 - Ce.ver.sa.ma. Biella,Dufour Varallo33 - Valduggia 32 - Cameri 25 - Momo 19 - Valdilana Biogliese 17