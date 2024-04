Anche al Moro finisce la stagione invernale

Alla fine anche Macugnaga con il Monte Moro ha dovuto arrendersi: la stagione invernale chiude definitivamente e purtroppo le ultime settimane, in cui si sarebbe potuto sciare ai 3000 metri affacciati sul Rosa, sono state condizionate dal meteo inclemente. Anche per domani, 1° maggio, che di fatto era l'ultima giornata di sci in programma, le condizioni meteo saranno pessime e quindi alla società che gestisce gli impianti non resta che annunciare la chiusura definitiva della stagione invernale.



Ma presto sia le funivie del Belvedere che quelle del Monte Moro riapriranno per dare il via alla stagione estiva, permettendo agli appassionati di salire in quota per trekking, passeggiate o semplici pranzi in rifugio.



Le seggiovie Belvedere saranno aperte sabato 25 e domenica 26 maggio; sabato 1 e domenica 2 giugno e poi tutti i giorni a partire da sabato 8 giugno.



Le funivie del Passo Moro saranno invece aperte sabato 22 e domenica 23 giugno e poi tutti i giorni da sabato 29 giugno.