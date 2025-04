Il mercato-auto piemontese riparte: anche il Vco con il segno più

Ibride ed elettriche hanno spinto il mercato auto che finalmente è ripartito. Scatto in avanti delle immatricolazioni a marzo 2025 in Piemonte, Vco compreso, soprattutto grazie alla provincia di Torino.

Hanno “tenuto” i benzina, frenato i diesel. E’ questo il quadro generale che emerge – dopo mesi contraddistinti dal segno negativo – dai dati appena diffusi da Anfia ed elaborati dal ministero competente dei Trasporti. Se l’anno scorso di questo periodo erano state messe su strada complessivamente 16.306 vetture, quest’anno sono state ben 22.893.

Una crescita che a livello regionale ha visto protagonista, come detto, Torino, passata da 11.624 a 18.456. Bene anche il Verbano Cusio Ossola – da 318 a 326 –, in calo, invece, i “cugini” novaresi: da 956 a 925. Nella classifica delle top 10 in Piemonte l’automobile più venduta è risultata essere la Fiat Panda (con 3.767 esemplari), seguita dalla Citroen C3 (con 1.645) e dalla Peugeot 208 con (1.316). Nel Vco immatricolate, a marzo 2025, 26 Fiat Panda, 19 Dacia Sandero e 17 Suzuki Swift.