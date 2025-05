Manifattura di Domodossola selezionata per il prestigioso premio "Osservatorio Donne e Moda"

La Manifattura di Domodossola è stata inclusa nella shortlist per il prestigioso premio "Osservatorio Donne e Moda", destinato alle aziende che si sono distinte per le loro iniziative in materia di welfare ed empowerment femminile.

L'azienda, che ha recentemente celebrato 110 anni di storia, è leader nel mercato degli intrecciati destinati ai settori della moda e dell'arredamento. La presenza femminile all'interno del consiglio di amministrazione di Manifattura di Domodossola è pari al 60 per cento, sottolineando il forte impegno dell'azienda verso la parità di genere. Insieme a Moncler, Peserico ed EffeGiBi, Manifattura di Domodossola è stata selezionata per questo importante premio.

L'iniziativa "Osservatorio Donne e Moda" ha visto lo scorso anno tra i vincitori Brunello Cucinelli, Dani, il Gruppo Mastrotto e Gucci. La shortlist di quest'anno è stata definita a partire dalle segnalazioni pervenute da tutte le associazioni di categoria (Altagamma, Camera Nazionale della Moda Italiana, Cna, Confindustria Accessori Moda, Confindustria Moda, Unic - Concerie Italiane). Queste associazioni hanno indicato a PwC Italia le aziende che si sono particolarmente distinte per le loro pratiche virtuose.

"Siamo molto entusiaste di essere state menzionate per questo premio," dichiarano Giulia e Silvia Polli, insieme alla madre e presidente dell’azienda Chiara Molteni. "La presenza femminile non è solo nel nostro Cda, ma in tutta l'azienda. Infatti, all'interno dei nostri uffici e nei reparti produttivi, la percentuale femminile sale all’80 per cento".

I premi saranno assegnati da Il Foglio Quotidiano, in collaborazione con PwC Italia, durante una cerimonia che si terrà l'8 maggio a Milano.