Magnesio: alleato del benessere femminile

Stanchezza, irritabilità, insonnia, mal di testa persistenti: potrebbe trattarsi di carenza di magnesio. Tra i minerali più abbondanti nell’organismo, il magnesio svolge un ruolo fondamentale in numerosi processi biologici. Dalla produzione di energia alla sintesi proteica, dalla regolazione del metabolismo delle ossa al controllo della glicemia e degli ormoni: questo prezioso minerale è un alleato indispensabile del benessere femminile. Un'alimentazione equilibrata e ricca in fonti di magnesio ne fornisce il giusto apporto, tuttavia, alcuni periodi della vita delle donne come l'inizio dell'età fertile, la gravidanza e la menopausa potrebbero richiederne un'integrazione. In questo articolo esploriamo i benefici del magnesio per l'organismo femminile e perché è importante assumerlo.

Tutti i benefici del magnesio per la salute delle donne

Il magnesio gioca un ruolo fondamentale nel benessere femminile contribuendo in modo decisivo all’equilibrio psicofisico. Coinvolto in oltre 300 reazioni cellulari, il magnesio è di essenziale importanza in processi biologici come la regolazione ormonale, il metabolismo energetico, il funzionamento dei muscoli e la funzione psicologica. Adeguati livelli di magnesio contribuiscono a contrastare stress e affaticamento, supportano cuore e sistema nervoso, migliorano umore e qualità del sonno. Questo prezioso elemento previene l'osteoporosi, aiuta l'attività cardiaca contrastando palpitazioni e tachicardia, scioglie le tensioni muscolari, previene i crampi, regola i livelli di glucosio nel sangue. Numerosi studi clinici, inoltre, hanno evidenziato che l'integrazione di magnesio allevia i sintomi premestruali, migliora l'esperienza dei disturbi legati alla menopausa e favorisce l'assorbimento di calcio essenziale per mantenere ossa sane e forti. La dose raccomandata di magnesio per una donna adulta è in genere compresa tra i tra 310 e 320 mg al giorno. Particolari situazioni di stress, esercizio fisico intenso, patologie specifiche o condizioni come gravidanza, allattamento e menopausa possono, però, richiedere un'integrazione della dose fino a 350-360 mg. Una dieta equilibrata consente di solito un adeguato apporto di magnesio: verdure a foglia verde, legumi, cereali, frutta secca, semi e cioccolato fondente ne sono delle vere e proprie riserve. Tuttavia, particolari condizioni o patologie, stress, vita frenetica e alimentazione scorretta rendono a volte necessaria un'integrazione di magnesio. In questo caso, è opportuno scegliere prodotti sicuri e di qualità come quelli disponibili su Redcare.it. Leader delle parafarmacie online, Redcare.it offre integratori di magnesio con formulazioni e dosaggi adatti a ogni tipo di esigenza. Per contrastare efficacemente eventuali carenze di magnesio, è, infatti, preferibile scegliere integratori in cui il magnesio sia ad alta biodisponibilità, cioè facilmente assorbibile dall’organismo ed eventualmente associato ad altre preziose vitamine. Il momento migliore per assumere il magnesio? Dipende. La mattina sarà una sferzata di energia. La sera, grazie al suo naturale effetto rilassante, favorisce il riposo.

Magnesio una scelta di energia e vitalità

Le donne hanno una maggiore predisposizione alla carenza di magnesio. Un'adeguata assunzione di questo prezioso nutriente è un rito di benessere che contribuisce a migliorare la salute delle donne supportandole in particolari fasi della vita come la gravidanza, l'allattamento e la menopausa. L'integrazione del magnesio deve, però, rientrare in uno stile di vita sano che includa una dieta equilibrata, esercizio fisico e il controllo dello stress.

Foto articolo da freepik

