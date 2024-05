Anpi Premosello sulla scomparsa di Ragozza: "Tutta la comunità gli è riconoscente"

Anche Anpi Premosello si unisce ai numerosi ricordi del professor Pierantonio Ragozza, preside del Liceo Spezia di Domodossola e grande esperto della storia locale.

“La Sezione Anpi Divisione Valdossola di Premosello-Chiovenda è vicina alla famiglia del professor Pierantonio Ragozza, mancato ieri sera”, si legge in una nota firmata da Adriano Luciano. “Tutta la comunità di Premosello è stata e sarà riconoscente al professor Ragozza, apprezzato ricercatore di storia locale sulla Resistenza nella Seconda guerra mondiale e della Grande Guerra. In particolare, per aver ricostruito i fatti avvenuti il 29 agosto 1944 durante l'eccidio nazifascista che ha provocato morte e distruzione nel paese di Premosello-Chiovenda suo luogo di nascita”.