Le previsioni meteo per il fine settimana

Un'area di alta pressione si estende dal Mediterraneo centrale fino al nord Italia garantendo tempo stabile e soleggiato sul Piemonte fino alla mattinata di oggi. "Dal pomeriggio - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - l'alta pressione inizierà a cedere sotto la spinta di una saccatura scandinava, determinando instabilità limitata ai rilievi. Il peggioramento più marcato è atteso dalle ore centrali di domenica con rovesci e temporali sparsi, anche localmente di forte intensità, più probabili a nord del Po, che proseguiranno diffusi nella giornata di lunedì".

SABATO 3 MAGGIO 2025

Nuvolosità: al mattino parzialmente nuvoloso sulle Alpi e velato altrove; nel pomeriggio crescita di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi e poco nuvoloso sul resto della regione. Schiarite anche ampie in serata. Precipitazioni: locali deboli rovesci sulle Api, tra la notte e il primo mattino, in rapido esaurimento. Nel pomeriggio rovesci sparsi sui rilievi, deboli o localmente moderati, in esaurimento in serata. Zero termico: in graduale calo fino a 3200-3300 m a nord e 3400 m a sud in serata. Venti: moderati in montagna, tra ovest e sudovest sulle Alpi e tra sud e sud-ovest sull'Appennino, in intensificazione nel pomeriggio fino a valori localmente forti; moderati da sud sulle pianure orientali con rinforzi tra Astigiano e Alessandrino, deboli variabili sulle pianure occidentali.

DOMENICA 4 MAGGIO 2025

Nuvolosità: nubi irregolari al mattino. Dalle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso delle Alpi, in estensione nel pomeriggio fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque in serata. Precipitazioni: dalle ore centrali primi rovesci sparsi a partire dalle Alpi, in intensificazione nel corso del pomeriggio ed estensione alle zone di pianura, a carattere temporalesco, con possibili picchi forti sui settori a nord del Po, meno probabili su Astigiano e Alessandrino. Quota neve in calo fino ai 2500-2600 m. Zero termico: in calo, fino ai 2800-2900 m a nord e 3000-3100 m a sud in serata. Venti: moderati sui rilievi, da sud-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino in intensificazione nel pomeriggio. Moderati da sud sulle pianure orientali con rinforzi tra Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio, deboli variabili sulle pianure occidentali.